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У Кривому Розі водій маршрутки нахамив ветерану АТО, назвавши його посвідчення "фігньою"

Водія відсторонили від роботи на тиждень
У Кривому Розі Дніпропетровської області в маршрутці стався конфлікт через посвідчення учасника бойових дій.
У Кривому Розі водій маршрутки нахамив ветерану АТО, назвавши його посвідчення "фігньою" Фото: tv.kr.ua

Інцидент стався, коли захисник Донецького аеропорту Володимир Янович хотів скористатися правом на пільговий проїзд у громадському транспорті, - інформує 5 канал.

"Дістаю і показую водієві своє посвідчення учасника бойових дій. Ну, водій сказав щось типу "заберіть фігню", - розповів боєць.

Янович образився на водія і вийшов з маршрутки. Відео сварки виклав в інтернет. Інформація миттєво поширилася мережами й обурила городян.

Ветерани АТО кажуть, що втомилися терпіти образи від перевізників.

"Такі люди, нелюди, вони повинні бути покарані. Тому що сказати учаснику бойових дії, заслуженому ветерану, який повернувся додому з війни живим... Сказати такі речі - це просто принизливо!" - обурюється голова координаційного центру допомоги бійцям АТО Кривого Рогу Вікторія Самойленко.

Водій маршрутки Андрій Клочков запевняє, що щиро розкаюється у своїй поведінці. Свій вчинок називає ганебним, але виправдовує його втомою.

Представники компанії-перевізника вважають таку поведінку водія неприйнятною. Однак звільняти його через скандальний вчинок не планують. Поки що водія відсторонили від роботи на тиждень. Власник маршрутки говорить, що хоче, щоб цей скандал став уроком для інших перевізників.

Раніше у Кривому Розі Дніпропетровської області відкрили безкоштовне кафе для учасників бойових дій та родичів загиблих бійців АТО.

 
 
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03 11 2017 09:31
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