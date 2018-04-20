У Кривому Розі вилучили рекордну партію метадону, - ФОТО
Правоохоронці встановили, що двоє жителів тимчасово окупованих районів Донецької області організували в приватному будинку виробництво синтетичного наркотику. Сировину для виготовлення метадону наркодилери отримували поштою із однієї з країн Східної Азії.
"Під час обшуків вилучили понад 10 кг готового наркотику, вартість якого за цінами "чорного ринку" становить понад 10 млн гривень. Це найбільша партія в історії нашої країни. Правоохоронці також виявили майже 300 кг інгредієнтів і прекурсорів для виготовлення ще близько 100 кг метадону. Завдяки оперативним діям співробітників спецслужби ділки не встигли реалізувати жодного грама небезпечного наркотику", - повідомляється на сайті СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Як з'ясувалося, частину "товару" зловмисники планували реалізовувати на тимчасово окупованих бойовиками територіях Донбасу "під дахом" ватажків незаконних збройних формувань.
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, військова прокуратура викрила збут амфетаміну серед особового складу однієї із частин Черкаської області.
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