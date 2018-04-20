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У Кривому Розі вилучили рекордну партію метадону, - ФОТО

Двоє жителів ОРДО організували в приватному будинку виробництво синтетичного наркотику
Співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили у Дніпропетровській області нарколабораторію з виготовлення наркотичного засобу метадону.
У Кривому Розі вилучили рекордну партію метадону, - ФОТО Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці встановили, що двоє жителів тимчасово окупованих районів Донецької області організували в приватному будинку виробництво синтетичного наркотику. Сировину для виготовлення метадону наркодилери отримували поштою із однієї з країн Східної Азії.

"Під час обшуків вилучили понад 10 кг готового наркотику, вартість якого за цінами "чорного ринку" становить понад 10 млн гривень. Це найбільша партія в історії нашої країни. Правоохоронці також виявили майже 300 кг інгредієнтів і прекурсорів для виготовлення ще близько 100 кг метадону. Завдяки оперативним діям співробітників спецслужби ділки не встигли реалізувати жодного грама небезпечного наркотику", -  повідомляється на сайті СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Як з'ясувалося, частину "товару" зловмисники планували реалізовувати на тимчасово окупованих бойовиками територіях Донбасу "під дахом" ватажків незаконних збройних формувань.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, військова прокуратура викрила збут амфетаміну серед особового складу однієї із частин Черкаської області.

 
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20 04 2018 20:13
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