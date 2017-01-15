У Кривому Розі виявили підпалений прапор України
На місце події криворіжці викликали поліцію і СБУ. Про це повідомив учасник АТО Володимир Близнюк на своїй сторінці у Facebook.
У той же час, 13 січня, сестра загиблого в ІЛ-76 Іллі Гайдука Іляна оприлюднила на своїй сторінці у Facebook лист в УСБУ в Дніпропетровській області, в якому перерахувала факти прояви сепаратизму в Кривому Розі, в тому числі неодноразові випадки глумління над Державним прапором, жоден з яких не був розкритий.
"...У зв'язку з вищевказаними діями, спрямованими на підрив цілісності української держави, просимо представників СБУ посилити заходи та заходи безпеки в Кривому Розі...", - заявила Іляна Гайдук.
Також вона написала , що "у разі бездіяльності або нехтуванні СБУ і поліцією своїми прямими обов'язками, жителі міста, громадські організації візьмуть на себе функції захисту і контролю у місті".
Нагадаємо, що у Польщі 11 листопада на Марші незалежності осквернили український прапор: порвали і спалили.
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