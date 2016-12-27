У Кривому Розі затримали банду, підозрювану у 30 викраданнях і шахрайстві

При обшуку у затриманих виявили значний арсенал вогнепальної зброї, гранати

Співробітники карного розшуку в Кривому Розі спіймали на гарячому членів злочинного угруповання, їх підозрюють у збройних викраденнях, грабежах і шахрайстві.

Слідству вдалося зібрати докази причетності затриманих до десяти таких злочинів. Однак правоохоронці припускають, що підозрювані можуть мати відношення щонайменше до 30 аналогічних злочинів.

Про це повідомляє Відділ комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Встановлена причетність чотирьох мешканців Кривого Рогу до злочинів цієї банди.

Злочинці викрадали жертв, які виходили з банків.

Також угруповання спеціалізувалося на вимаганні через нелегальний бізнес з кредитування громадян без паспорта і довідки про доходи.

В результаті обшуків за місцем проживання та в автомобілях учасників злочинної групи вилучено 4 пістолети з набоями, 4 гранати РГД-5 і Ф-1, біта, гроші і підроблені документи.

Встановлено, що всі підозрювані - раніше не судимі жителі Кривого Рогу віком від 25 до 38 років.

Їм інкримінуються кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.