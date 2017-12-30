CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Кривому Розі в результаті пожежі в приміщенні прокуратури №1 згоріла частина архіву.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кривому Розі згоріла частина архіву прокуратури
Пожежники прибули на місце пожежі лише зранку
Фото: ДСНС
Пожежа виникла вночі, 30 грудня. Вогнем було охоплено підвальне приміщення прокуратури, де зберігалися архівні справи. Датчики пожежної безпеки спрацювали пізно. Тому рятувальники прибули на місце події о 8:00. Пожежу ліквідували близько 09.30. З людей ніхто не постраждав, - повідомляє УНІАН з посиланням на Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, в результаті пожежі в Черкаській області загинули чотири дитини.
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30 12 2017 14:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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