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У Кривому Розі згоріла частина архіву прокуратури

Пожежники прибули на місце пожежі лише зранку
У Кривому Розі в результаті пожежі в приміщенні прокуратури №1 згоріла частина архіву.
У Кривому Розі згоріла частина архіву прокуратури Фото: ДСНС

Пожежа виникла вночі, 30 грудня. Вогнем було охоплено підвальне приміщення прокуратури, де зберігалися архівні справи. Датчики пожежної безпеки спрацювали пізно. Тому рятувальники прибули на місце події о 8:00. Пожежу ліквідували близько 09.30. З людей ніхто не постраждав, - повідомляє УНІАН з посиланням на Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо,  в результаті пожежі в Черкаській області загинули чотири дитини.

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30 12 2017 14:32
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