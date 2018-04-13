У Кривому Розі змінили керівника частини, військові якої йшли містом із червоними прапорами

У Кривому Розі командира військової частини 3011 Національної гвардії України, бійці якої пройшли з червоними прапорами під час параду, понизили в посаді.

Про це повідомив 13 квітня речник Центрального теруправління Національної гвардії України Максим Зубов, пише "Радіо Свобода".

За його даними, такими є результати службового розслідування щодо інциденту.

Як поінформував речник, колишнього командира військової частини В’ячеслава Мельника перевели до Північного територіального управління Нацгвардії, де він перебуває в розпорядженні начальника управління. Інформація про його нову посаду поки що не оприлюднюється.

Новим командиром військової частини 3011 призначений полковник Олександр Аленін.

Як відомо, 22 лютого військові Національної гвардії пройшлися парадом по Кривому Рогу, тримаючи в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом та написом "За нашу советскую родину!" Захід проводився з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників.

Пізніше поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).