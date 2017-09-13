У кваліфікації справи про "прорив Саакашвілі" з'явилася ще одна стаття

Кримінальне провадження у справі про незаконний перетин кордону 10 вересня 2017 року розслідуватиме об'єднана слідча група, створена на базі поліції Львівщини.

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом подій на контрольному пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні слідчими додано правову кваліфікацію за ще однією статтею Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 296 (Хуліганство), інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що наразі поліцейські опитують очевидців та учасників подій, що мали місце 10 вересня на митному переході "Шегині" у Львівській області.

Серед цих громадян – мешканці декількох регіонів держави, зокрема – Закарпатської, Херсонської, Полтавської областей тощо.

Одного з мешканців Херсонщини слідчі запросили для надання пояснень по факту своєї участі у масовому заході на пункті пропуску "Шегині". Чоловік відмовився надавати пояснення на підставі ст. 63 Конституції України. Відтак слідчими йому вручена повістка для виклику його на інший день.

Нагадаємо, що за фактом незаконного перетину українського кордону у пункті пропуску "Шегині" затримали 5 осіб.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.

Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.