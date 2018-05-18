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У квартал до "Олімпійського" під час Ліги чемпіонів водіїв авто пропускатимуть за пропискою

Киянам рекомендують не виїжджати в центр на особистих автомобілях, а користуватися громадським транспортом
У Києві у водіїв автомобілів, які мешкають в будинках, розташованих біля НСК "Олімпійський", перевірятимуть паспорти і прописку.
У квартал до "Олімпійського" під час Ліги чемпіонів водіїв авто пропускатимуть за пропискою НСК Олімпійський. Фото: elektraua.livejournal.com

Такі заходи вживатимуться для недопущення терактів під час проведення фінальних матчів чоловічої і жіночої команд фіналів Ліги чемпіонів УЄФА.

"Тим мешканцям, які живуть у транспортному периметрі до НСК "Олімпійський", це ряд будинків, проїхати можна буде тільки на підставі паспорта та прописки. Якщо цього документа при собі немає, то заїхати у транспортний периметр буде неможливо. Це робиться, перш за все, з точки зору безпеки. У нас є дуже сумні прецеденти Лондона, Барселони та інших міст, коли вантажівки в'їжджали в натовп", - зпявив менеджер з транспорту і мобільності Сергій Хижняк, передае 044.ua.

Крім того, місцевим жителям не рекомендується виїжджати в центр міста в суботу на особистому авто, віддаючи перевагу громадському транспорту.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. В останньому матчі за перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".

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18 05 2018 11:55
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