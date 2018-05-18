У квартал до "Олімпійського" під час Ліги чемпіонів водіїв авто пропускатимуть за пропискою
Такі заходи вживатимуться для недопущення терактів під час проведення фінальних матчів чоловічої і жіночої команд фіналів Ліги чемпіонів УЄФА.
"Тим мешканцям, які живуть у транспортному периметрі до НСК "Олімпійський", це ряд будинків, проїхати можна буде тільки на підставі паспорта та прописки. Якщо цього документа при собі немає, то заїхати у транспортний периметр буде неможливо. Це робиться, перш за все, з точки зору безпеки. У нас є дуже сумні прецеденти Лондона, Барселони та інших міст, коли вантажівки в'їжджали в натовп", - зпявив менеджер з транспорту і мобільності Сергій Хижняк, передае 044.ua.
Крім того, місцевим жителям не рекомендується виїжджати в центр міста в суботу на особистому авто, віддаючи перевагу громадському транспорту.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві 26 травня. В останньому матчі за перемогу змагатимуться "Реал" та "Ліверпуль".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві