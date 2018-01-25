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У квартирі екс-міністра Клименка знайшли вироби Faberge, - ФОТО

Зараз правоохоронці уточнюють походження цих об’єктів, їхньої художньої цінності та комерційної вартості
Представники Агентства з розшуку та менеджменту активів виявили у квартирі, яка за даними джерел Громадського належить екс-міністру доходів та зборів часів Януковича Олександру Клименку, вироби Faberge.
У квартирі екс-міністра Клименка знайшли вироби Faberge, - ФОТО Фото: facebook.com/arma.gov.ua

"Враховуючи суспільний інтерес до подій, які мали місце під час передачі в управління квартири в одному з житлових комплексів міста Києва за адресою: бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 Б, кв. 32, Національне агентство інформує, що під час приймання-передачі в управління квартири працівниками Національного агентства, Головної військової прокуратури ГПУ та Національної поліції, було виявлено чисельні об’єкти рухомого майна", - повідомляє прес-служба АРМА.

"Попередньо вони ідентифіковані як вироби художнього та ювелірного мистецтва", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня до квартири екс-міністра Клименка прийшли представники Нацагентства з управління активами. За рішенням суду, вони намагалися арештувати майно, але їм перешкоджали невідомі особи.  Пізніше в Агентстві з розшуку та менеджменту активів повідомили, що супротив вдалося подолати і ухвалу суду виконано. АРМА також показала фотографії цього житла

Як відомо, Клименка підозрюють за ч.1 ст.255 та ч.2 ст.364 КК України (створення та участь у злочинній організації та зловживання службовим становищем). Клименку інкримінують створення так званих "податкових майданчиків", які в 2011-2014 роках дозволяли ухилятися від сплати податків. Загальна сума збитків, завданих державі, оцінюється майже в 96 млрд гривень.

На початку жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що заарештовані активи Клименка переходять в управління АРМА. У тому числі: 77 елітних квартир в Печерському районі Києва, 17 недобудованих будинків у Козині Київської області, майно охоронної структури "Скіф", а також база відпочинку в Київській області. Крім того, агентству передані 22 елітні автомобілі і 1 тис. залізничних напіввагонів, вартістю 900 млн гривень.

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25 01 2018 19:18
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