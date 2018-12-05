У квартирі рівнянина виявили склад зброї та боєприпасів, – ФОТО

Під час санкціонованого обшуку вчора, 11 травня, у квартирі та гаражному приміщенні 40-річного мешканця Рівного поліцейські вилучили велику кількість зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

Під час проведення операції "Зброя та вибухівка" оперативники карного розшуку спільно зі слідчими Рівненського відділу поліції, експертами та працівниками вибухотехнічного відділу у квартирі 40-річного рівнянина на вулиці Князя Володимира виявили 223 патрони, 26 ножів, 21 артилерійський снаряд, 18 гранат, автомат ППШ з двома магазинами, дві гвинтівки "Мосіна", два затвори, згортки та банки із вибуховими речовинами, схожими на порох та тротил, револьвер типу "Наган", сигнальний патрон, чотири мінометні міни та підривачі.

Крім того, у гаражному приміщенні чоловіка поліцейські вилучили 8 гранат, автомат, два пістолети "Флобер", 88 патронів, 13 ножів.

Усе вилучене відправили на експертизу.

"За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами триває досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", – повідомив начальник Рівненського відділу поліції Василь Зелінський.



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua



Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, в Рівному через п'яного військовослужбовця з гранатою довелося евакуювати всіх мешканців житлового багатоповерхового будинку.

У мешканця Здолбунівського району Рівненської області поліція знайшла 16 кг вибухівки, гранати, детонатори і патрони.