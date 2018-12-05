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У квартирі рівнянина виявили склад зброї та боєприпасів, – ФОТО

У чоловіка вилучили сотні патронів, десятки ножів, снарядів, гранат, гвинтівки, автомати, пістолети, мінометні міни, підривачі, згортки і банки із вибуховими речовинами
Під час санкціонованого обшуку вчора, 11 травня, у квартирі та гаражному приміщенні 40-річного мешканця Рівного поліцейські вилучили велику кількість зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
У квартирі рівнянина виявили склад зброї та боєприпасів, – ФОТО Фото: npu.gov.ua

Під час проведення операції "Зброя та вибухівка" оперативники карного розшуку спільно зі слідчими Рівненського відділу поліції, експертами та працівниками вибухотехнічного відділу у квартирі 40-річного рівнянина на вулиці Князя Володимира виявили 223 патрони, 26 ножів, 21 артилерійський снаряд, 18 гранат, автомат ППШ з двома магазинами, дві гвинтівки "Мосіна", два затвори, згортки та банки із вибуховими речовинами, схожими на порох та тротил, револьвер типу "Наган", сигнальний патрон, чотири мінометні міни та підривачі.

Крім того, у гаражному приміщенні чоловіка поліцейські вилучили 8 гранат, автомат, два пістолети "Флобер", 88 патронів, 13 ножів.

Усе вилучене відправили на експертизу.

"За фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами триває досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років", – повідомив начальник Рівненського відділу поліції Василь Зелінський.


Фото: npu.gov.ua


Фото: npu.gov.ua


Фото: npu.gov.ua


Фото: npu.gov.ua


Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, в Рівному через п'яного військовослужбовця з гранатою довелося евакуювати всіх мешканців житлового багатоповерхового будинку.

У мешканця Здолбунівського району Рівненської області поліція знайшла 16 кг вибухівки, гранати, детонатори і патрони.

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12 05 2018 20:30
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