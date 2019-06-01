У квартирі в Маріуполі стався вибух, є загиблі

Увечері в суботу, 5 січня, у житловій квартирі Маріуполя пролунав вибух.

Увечері в суботу, 5 січня, у житловій квартирі Маріуполя пролунав вибух. Кількість жертв встановлюється, заявили у поліції. За даними місцевого видання 0629, загинули 2 людини.

Виклик надійшов 5 січня о 21:20, повідомили у поліції Донецької області.

"Виклик до поліції надійшов о 21:20. На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясовують походження вибуху. Кількість жертв уточнюється", - зазначили у відомстві.

За даними сайту 0629, вибухнула граната - вибух стався у Центральному районі на проспекті Будівельників на 3-му поверсі будинку.

"За попередньою інформацією, загинули 2 людини. На місці працюють вибухотехніки, поліція і військові. Прибули 3-4 карети медиків.

Очевидці говорять, що вибух було чути в інших мікрорайонах міста. Один із постраждалих перед смертю з вікна кликав на допомогу", - інформує видання.

"Поліцейські з'ясовують походження вибуху. Кількість жертв уточнюється. Відомо, що двоє чоловіків, які загинули вчора від вибуху гранати, 1985 та 1987 років народження. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 "Умисне вбивство" Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що поліцейські встановлюють походження боєприпасу та повні обставини того, що сталося. Санкція статті, за якою відкрили кримінальне провадження передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Також, у селі Колодіївка Тернопільської області в нежитловому будинку, де сиділа компанія, вибухнула граната, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей.

В одному з гуртожитків Тернополя під час вибуху гранати одна особа загинула, двоє отримали травми.