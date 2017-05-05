У квітні міжнародні резерви України зросли на 13,57%, - НБУ
Зростання відбулося в основному за рахунок надходжень від Міжнародного валютного фонду та інших донорів України, повідомляє прес-служба Нацбанку.
Також в НБУ наголосили, що динаміку резервів у квітні визначали серед іншого надходження коштів від МВФ, Єврокомісії, інтервенції, за якими НБУ закупив на валютному ринку 402,3 млн. дол., а також платежі уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті в сумі 68,1 млн. дол. (в еквіваленті), у тому числі 6,5 млн. дол. США – на обслуговування облігацій внутрішньої державної позики.
"Станом на 1 травня обсяг міжнародних резервів України покривав 3,6 місяці майбутнього імпорту і був достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що міжнародні резерви України за один місяць зросли приблизно на 15 млн доларів.
Відзначимо, що обсяг міжнародних резервів зріс до 16,7 млрд доларів - максимального рівня з середини 2014 року - завдяки підтримці зовнішніх партнерів.
Як відомо, 3 квітня Рада директорів МВФ схвалила третій перегляд програми EFF та прийняла рішення про виділення четвертого траншу фінансової допомоги.
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