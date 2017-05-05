У квітні міжнародні резерви України зросли на 13,57%, - НБУ

Зростання відбулося в основному за рахунок надходжень від МВФ

Міжнародні резерви України станом на 1 травня склали 17 175 млн. дол. (в еквіваленті) за попередніми даними, порівняно з березнем вони зросли на 2 052 млн. дол. або 13,57%.

Зростання відбулося в основному за рахунок надходжень від Міжнародного валютного фонду та інших донорів України, повідомляє прес-служба Нацбанку.

Також в НБУ наголосили, що динаміку резервів у квітні визначали серед іншого надходження коштів від МВФ, Єврокомісії, інтервенції, за якими НБУ закупив на валютному ринку 402,3 млн. дол., а також платежі уряду з обслуговування та погашення державного і гарантованого державою боргу в іноземній валюті в сумі 68,1 млн. дол. (в еквіваленті), у тому числі 6,5 млн. дол. США – на обслуговування облігацій внутрішньої державної позики.

"Станом на 1 травня обсяг міжнародних резервів України покривав 3,6 місяці майбутнього імпорту і був достатнім для виконання зобов'язань та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України за один місяць зросли приблизно на 15 млн доларів.

Відзначимо, що обсяг міжнародних резервів зріс до 16,7 млрд доларів - максимального рівня з середини 2014 року - завдяки підтримці зовнішніх партнерів.

Як відомо, 3 квітня Рада директорів МВФ схвалила третій перегляд програми EFF та прийняла рішення про виділення четвертого траншу фінансової допомоги.