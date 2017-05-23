У квітні промислове виробництво скоротилося на 6,1%, - Держстат У березні цей показник становив 2,7%

У квітні поточного року промислове виробництво України скоротилося на 6,1% (з урахуванням скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,6% (скоригованих) порівняно з квітнем минулого року.

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"У квітні порівняно з березнем 2017 р. сезонно скоригований індекс промислової продукції становив 98,3%. У квітні п. р. проти квітня 2016 р. індекс промислової продукції, скоригований на ефект календарних днів, склав 95,4%", - повідомляє Держстат України, інформує 112.ua. Нагадаємо, в серпні 2016 р. промислове виробництво в Україні зросло на 3,4%.

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