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У квітні Турчинов отримав 18 тис грн надбавки до зарплати за інтенсивність праці

Зарплата заступників Турчинова у квітні була вищою, ніж у секретаря РНБО
Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олександра Турчинова за квітень становила 52,2 тис. гривень, а його заступників - від 71,3 тис. до 87,3 тис. гривень.
У квітні Турчинов отримав 18 тис грн надбавки до зарплати за інтенсивність праці Фото: unian.ua

"Заробітна плата за квітень 2018 року секретаря РНБО Турчинова О. В. становила 52 200 гривень", - сказано у відповіді апарату РНБО на запит "Українських Новин".

Зокрема, посадовий оклад Турчинова, як і надбавка за інтенсивність праці, становили по 18 тис. гривень, надбавка за вислугу років - 9 тис. гривень, а надбавки за роботу в умовах режимних обмежень і як експертові з питань таємниць - по 3,6 тис. гривень.

При цьому зарплата заступників Турчинова у квітні була вищою, ніж у секретаря РНБО.

Перший заступник секретаря Олег Гладковський заробив 71 304 гривні, з яких 40 тис. становила премія, а 11 тис. - відрядні.

Зарплата заступник секретаря Олександра Литвиненка становила 81 тис. гривень, з яких 37,5 тис. - премія. Перший заступник секретаря Михайло Коваль заробив 87 337 гривень, з яких 38,4 тис. - премія.

Нагадаємо, що Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого впродовж 2017 року.

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