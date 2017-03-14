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У Києві на Майдані зібралися прихильники "блокади Донбасу" - ФОТО

Після мітингу на Майдані Незалежності, учасники акції планують йти до Адміністрації президента
На Майдані Незалежності зібралися прихильники "блокади Донбасу"
У Києві на Майдані зібралися прихильники "блокади Донбасу" - ФОТО Фото:hromadske.ua

Як повідомляє кореспондент Громадського, станом на 19.45  у центрі столиці близько 300 учасників акції.

Також до акції приєдналися один з організаторів «блокади» депутат Єгор Соболєв та представники праворадикальних організацій "С14" та "Чорний молот".

Фото:hromadske.ua

Учасникам мітингу пропонують заповнювати анкети для безпосередньої участі в блокаді Донбасу.

Фото:hromadske.ua

Після мітингу на Майдані Незалежності, учасники акції планують йти до Адміністрації президента.

Нагадаємо, в понеділок співробітники СБУ та спецпідрозділу поліції КОРД приїхали на "редут" блокади на залізничній станції "Кривий Торець" в смт Щербинівка Торецької міськради Донецької області і зажадали від учасників акції здати зброю. Ті відмовилися, і силовики приступили до затримань. Всього в поліцію Торецька доставлено 43 особи. В "штабі блокади" стверджують, що учасників акції побили.

Силовики посилалися на те, що в зоні АТО не можна мати при собі навіть дозволену зброю. Раніше в СБУ зая

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14 03 2017 20:20
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