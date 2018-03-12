У Києві мають намір брати плату за навчання дітей з інших міст

В Управлінні статистики Києва та Управлінні освіти Святошинського району розповіли, що не мають даних про те, скільки саме учнів з інших населених пунктів навчається у столичних школах та відвідує дитячі садочки Києва

Для дітей зі столичних околиць, які не ввійдуть до асоціації "Київська агломерація", незабаром можуть ввести плату за навчання в київських школах та дитячих садках.

Про це у Facebook написав секретар Київради Володимир Прокопів, повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".

Зокрема, мер Тернополя "свободівець" Сергій Надал в інтерв’ю "ЧЕСНО" розповів, що Тернопіль виставив рахунок сусіднім громадам. Так, за навчання однієї дитини в садку чи групі продовженого дня там вимагають сплачувати до бюджету міста 1 215 грн на місяць.

Надал заявив, що оплачувати навчання дітей з навколишніх сіл мають органи місцевого самоврядування, а за тих дітей, навчання яких не покриють муніципальні органи, будуть платити батьки.

Таку ініціативу Тернополя прокоментував Прокопів (депутат за списком БПП "Солідарність").

"Столична влада теж планує запровадити плату за навчання в дошкільних навчальних закладах та школах для іногородніх. Але для мешканців тих населених пунктів, котрі приєднаються до агломерації "Великий Київ", діятимуть преференції….Для всіх мешканців населених пунктів, які не увійдуть до агломерації, навчання буде платним", - написав Прокопів.

Активісти зазначають, що звернулися до прес-служби Прокопіва і їм пообіцяли найближчим часом надати коментарі.

Зокрема працівниця фінвідділу Департаменту освіти Києва прокоментувала громадському руху, що такої статистики не ведуть, тому що немає необхідності, натомість є загальна інформація про кількість учнів.

У школах теж не обліковують тих учнів, які мешкають поза межами столиці.