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У Києві 104 будинки залишаються без опалення

Комунальне житло підключено до опалення на 100%
У Києві через 51 аварію на тепломережах до опалення не підключено 104 будинки.
У Києві 104 будинки залишаються без опалення Фото:moygrad.kiev.ua

За словами глави наглядової ради "Київенерго" Івана Плачкова, всього в столиці без опалення залишаються 168 будинків, з яких 104 – через пошкодження на тепломережах, решта 55 – через "неврегульовані питання щодо готовності житлового фонду", повідомляє "112 Україна".

При цьому комунальне житло, підкреслив Плачков, підключено до опалення на 100%.

Глава наглядової ради "Київенерго" запевнив, що до кінця тижня місто буде підключено до тепла на 99%.

Він також розповів, що заборгованість держбюджету за тепло перед "Київенерго" становить 2,9 млрд грн. У зв'язку з цим, за його словами, зростає борг "Київенерго" перед "Нафтогазом", який зараз становить 2,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що в Києві через аварійність без опалення лишається понад 300 житлових будинків через пошкодження мереж.

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07 11 2017 13:11
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