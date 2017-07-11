У Києві 104 будинки залишаються без опалення
За словами глави наглядової ради "Київенерго" Івана Плачкова, всього в столиці без опалення залишаються 168 будинків, з яких 104 – через пошкодження на тепломережах, решта 55 – через "неврегульовані питання щодо готовності житлового фонду", повідомляє "112 Україна".
При цьому комунальне житло, підкреслив Плачков, підключено до опалення на 100%.
Глава наглядової ради "Київенерго" запевнив, що до кінця тижня місто буде підключено до тепла на 99%.
Він також розповів, що заборгованість держбюджету за тепло перед "Київенерго" становить 2,9 млрд грн. У зв'язку з цим, за його словами, зростає борг "Київенерго" перед "Нафтогазом", який зараз становить 2,5 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що в Києві через аварійність без опалення лишається понад 300 житлових будинків через пошкодження мереж.
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