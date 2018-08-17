У Києві 18 серпня перекриють рух Шулявським мостом

Також буде змінено рух автобусів №2

Через ремонт з'їзди Шулявського шляхопроводу в Києві перекриватимуть у суботу 18 серпня.

"18 серпня із 06:00 перекриватимуть з’їзди Шулявського шляхопроводу з метою винесення інженерних мереж із зони виконання робіт та подальшої реалізації будівельних робіт", – йдеться у повідомленні Департаменту транспортної інфраструктури Київської міської ради.

На перетині проспекту Перемоги та вул. Вадима Гетьмана перекриватимуться з’їзди з вул. Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з’їзд із проспекту Перемоги на вул. Олександра Довженка.

У міськраді пропонують два шляхи об’їзду: вул.Борщагівська – проспект Повітрофлотський – шляхопровід Повітрофлотський; та вул.Зоологічна – вул. Дегтярівська – вул. Олександра Довженка.

Також буде змінено рух автобусів №2. "Київпастранс" оприлюднив схему зміненого маршруту.

Крім того, буде змінено шлях деяких тролейбусів до депо. Йдеться про тролейбуси №№5, 7, 26, 39, 41, 93Н. Однак їхній рух по маршруту не зміниться.

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Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.

Згодом повідомлялося, що з 1 травня в Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Однак початок активної фази реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві перенесли, оскільки Київрада мала розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції.