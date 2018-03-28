У Києві 30-31 березня відбудеться наймасштабніше відключення від водопостачання в історії міста Обмеження діятимуть з 10:00 п'ятниці до 7:00 суботи

Низка районів та житлових масивів Києва залишаться без водопостачання з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня через відключення насосної водопровідної станції "Крутогірна" для виконання робіт із заміни аварійної запірної арматури.

Фото:mybritishcat.ru

Відключення стане наймасштабнішим в історії Києва, повідомляють у столичному водоканалі. Обмеження діятимуть в наступних районах: Зниження надійності водопостачання (зниження тиску у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму – 1,0-2,0 атм.): Голосіївський район район Голосієве – Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківської та Ломоносова та Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці; проспект Науки – Стратегічне шосе та суміжні вулиці. Святошинський район "Микільська Борщагівка" в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім'ї Сосніних та суміжних вулиць. Солом'янський район житловий масив "Першотравневий" у районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської і суміжних вулиць; житловий масив "Солом'янка" в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом'янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського; житловий масив "Чоколівка" (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту "Київ") – повністю; група житлових масивів "Відрадний" (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова і Пост-Волинська) – повністю. Обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови: Голосіївський район житлові масиви "Теремки-1", "Теремки-2" – повністю; багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки та суміжних вулиць; район Голосієве від Голосіївської площі до ж/м "Теремки"; Святошинський район житловий масив "Микільська Борщагівка" – повністю; житловий масив "Південна Борщагівка" – повністю; житловий масив "Академмістечко" в районі вул. Генерала Вітрука та суміжних вулиць; район Галагани в межах вулиць Дружківська та Чистяківська, проспекту Перемоги. Солом'янський район район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової та суміжних вулиць. Шевченківський район житловий масив "Нивки" – повністю.

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