У Києві 80% теплових мереж аварійні, – КМДА
"Ми вже виділяємо 28 млн на проектування робіт заміни найбільш зношених ділянок теплових мереж. Адже рівень аварійності мереж сьогодні сягає 80%. Довгі роки не було системної заміни мереж і сьогодні ми мусимо це виправити", – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі ТРК "Київ", повідомляє прес-служба КМДА в суботу.
За словами Пантелеєва, протягом 2-3 років місто планує замінити найбільш аварійні мережі у найбільш проблемних мікрорайонах для того, щоб уникнути тотальної аварійності під час запуску опалювального сезону.
Заступник голови КМДА повідомив, що КП "Київтеплоенерго" працює в посиленому режимі, усуваючи щодоби 60-70 пошкоджених мереж. Найбільш складними в цьому плані є Подільський, Солом'янський, Святошинський, Шевченківський район.
"Вже зараз в процесі усунення аварій "Київтеплоенерго" замінює аварійні мережі ділянками по 20, 30, 40, 50 метрів, щоб уникнути повторних аварій. Але, безумовно, необхідно здійснити комплексну заміну й модернізацію, і вже протягом наступного міжсезоння ми до цього приступимо", – сказав Пантелеєв.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко поставив завдання уряду розширити програму субсидій для населення через підвищення цін на газ.
Як відомо, Кабмін ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%.
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