У Києві активісти блокують будівлю Інтера через ролик до 9 травня
"Вимагаємо від керівництва телеканалу зняти з вечірнього ефіру до 9 травня пропагандистський, антиукраїнський контент. Якщо цього не станеться, ми залишаємо за собою право на будь-які адекватні дії у відповідь", - повідомляє прес-служба Нацкорпусу в Facebook.
Також активісти обклеїли будівлю телеканалу наклейками з написом "Зробимо Інтер патріотичним" й "Інтер буде наш".
#ІнтерБудеНАШ. Або ставайте нормальним українським телеканалом, або - ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РОСІЯ! Націоналісти не дозволять російської пропаганди під прикриттям #9Травня pic.twitter.com/v3VQrftBLe— Національний Корпус (@national_corps) 9 травня 2018 р.
Нагадаємо, що ролик Інтера до 9 травня викликав критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".
Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення відреагувала на ролик, змонтований із запису концерту до Дня Перемоги на “Інтері”, який оупблікували 2 травня 2018 року.
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