У Києві активісти блокують будівлю Інтера через ролик до 9 травня

Активісти вимагають зняти з вечірнього ефіру до 9 травня антиукраїнський контент

Представники Національного корпусу і Національних дружин почали блокувати будівлю телеканалу Інтер з вимогою позбавити канал ліцензії через "системну антиукраїнську редакційну політику".

"Вимагаємо від керівництва телеканалу зняти з вечірнього ефіру до 9 травня пропагандистський, антиукраїнський контент. Якщо цього не станеться, ми залишаємо за собою право на будь-які адекватні дії у відповідь", - повідомляє прес-служба Нацкорпусу в Facebook.

Також активісти обклеїли будівлю телеканалу наклейками з написом "Зробимо Інтер патріотичним" й "Інтер буде наш".

#ІнтерБудеНАШ. Або ставайте нормальним українським телеканалом, або - ЧЕМОДАН ВОКЗАЛ РОСІЯ! Націоналісти не дозволять російської пропаганди під прикриттям #9Травня pic.twitter.com/v3VQrftBLe — Національний Корпус (@national_corps) 9 травня 2018 р.

Нагадаємо, що ролик Інтера до 9 травня викликав критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".