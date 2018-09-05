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У Києві активісти блокують будівлю Інтера через ролик до 9 травня

Активісти вимагають зняти з вечірнього ефіру до 9 травня антиукраїнський контент
Представники Національного корпусу і Національних дружин почали блокувати будівлю телеканалу Інтер з вимогою позбавити канал ліцензії через "системну антиукраїнську редакційну політику".
У Києві активісти блокують будівлю Інтера через ролик до 9 травня Фото: Національний корпус

"Вимагаємо від керівництва телеканалу зняти з вечірнього ефіру до 9 травня пропагандистський, антиукраїнський контент. Якщо цього не станеться, ми залишаємо за собою право на будь-які адекватні дії у відповідь", - повідомляє прес-служба Нацкорпусу в Facebook.

Також активісти обклеїли будівлю телеканалу наклейками з написом "Зробимо Інтер патріотичним" й "Інтер буде наш".

Нагадаємо, що ролик Інтера до 9 травня викликав критику користувачів інтернету через слова ведучих про перейменування вулиць в Україні "іменами фашистських злочинців".

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення відреагувала на ролик, змонтований із запису концерту до Дня Перемоги на “Інтері”, який оупблікували 2 травня 2018 року.

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09 05 2018 11:32
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