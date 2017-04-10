У Києві активісти розгромили АЗС і закидали яйцями начальника управління поліції, - ВІДЕО

Внаслідок акції один неповнолітній був поранений

Активісти партії "Національний корпус" і місцеві жителі розгромили АЗС "ОККО" на вул. Ревуцького в Києві.

Близько 19:40 активісти закидали яйцями начальника Дарницького управління поліції Сергія Чернишова, який прибув на місце подій, інформують "Українські новини".

Вони також наділи йому на шию покришку, закидали петардами і заблокували його рух. Після цього інша група активістів почала громити АЗС. О 20:00 заправка була розгромлена.

Близько 20:05 на місце події прибуло підкріплення поліції. Акція протесту почалася о 18:00. У ній беруть участь місцеві жителі і близько 40 активістів політичної партії "Національний корпус". Мітингувальники вимагають знесення АЗС.

Водночас внаслідок акції один неповнолітній був поранений. Підліток, імовірно активіст політичної партії "Національний корпус", отримав травму ноги. Його відвезла машина швидкої допомоги.

Станом на 20:20 поліція в повному обмундируванні вишикувалася в шеренгу біля заправки, але не вживає заходів по розгону протестувальників.

О 21:04 поліцейські почали штурмувати протестуючих. У відповідь ті закидали силовиків камінням. Одному з поліцейських розбили голову. Повідомляється про трьох постраждалих поліцейських, інформує "LB.ua".

Нагадаємо, що поблизу скандального будівництва АЗС на перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у Києві між правоохоронцями і активістами відбулася сутичка, під час якої поліція застосувала силу до жінок.