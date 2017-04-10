Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві активісти розгромили АЗС і закидали яйцями начальника управління поліції, - ВІДЕО

Внаслідок акції один неповнолітній був поранений
Активісти партії "Національний корпус" і місцеві жителі розгромили АЗС "ОККО" на вул. Ревуцького в Києві.
У Києві активісти розгромили АЗС і закидали яйцями начальника управління поліції, - ВІДЕО Фото: ukranews.com

Близько 19:40 активісти закидали яйцями начальника Дарницького управління поліції Сергія Чернишова, який прибув на місце подій, інформують "Українські новини".

Вони також наділи йому на шию покришку, закидали петардами і заблокували його рух. Після цього інша група активістів почала громити АЗС. О 20:00 заправка була розгромлена.

Близько 20:05 на місце події прибуло підкріплення поліції. Акція протесту почалася о 18:00. У ній беруть участь місцеві жителі і близько 40 активістів політичної партії "Національний корпус". Мітингувальники вимагають знесення АЗС.

Водночас внаслідок акції один неповнолітній був поранений. Підліток, імовірно активіст політичної партії "Національний корпус", отримав травму ноги. Його відвезла машина швидкої допомоги.

Станом на 20:20 поліція в повному обмундируванні вишикувалася в шеренгу біля заправки, але не вживає заходів по розгону протестувальників.

О 21:04 поліцейські почали штурмувати протестуючих. У відповідь ті закидали силовиків камінням. Одному з поліцейських розбили голову. Повідомляється про трьох постраждалих поліцейських, інформує "LB.ua".

Нагадаємо, що поблизу скандального будівництва АЗС на перетині вулиць Ревуцького та Анни Ахматової у Києві між правоохоронцями і активістами відбулася сутичка, під час якої поліція застосувала силу до жінок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2017 21:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.