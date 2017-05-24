У Києві арбітражний керуючий підприємства-банкрута попався на хабарі
"За $2 тис. ліквідатор пообіцяв "вирішити питання" про визначення переможця торгів під час реалізації майна компанії-банкрута на користь заявника", - заявили у прес-службі поліції, інформує "Інтерфакс-Україна".
Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Порушнику загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, що в Кривому Розі співробітник "Укрзалізниці" затриманий за підозрою в спробі дати хабар поліцейському нібито за закриття кримінальної справи проти нього.
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