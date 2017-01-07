У Києві арештували жінку-правоохоронця, яка замовила викрадення людини, щоб звільнити коханого із СІЗО
Відповідне клопотання столичної прокуратури схвалив Дніпровський райсуд Києва, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
Вона зазначила, що зважаючи на тяжкість злочину, в якому підозрюється 24-річна поліцейська, суд не надав їй право на заставу.
За інформацією Максимець, 24-річна жінка, яка працює заступником командира взводу одного з районних відділів Управління поліції охорони у Київській області, організувала викрадення та катування громадянина, щоб звільнити коханого із СІЗО.
У прес-службі прокуратури міста Києва повідомили, що 30 червня слідчі прокуратури міста Києва спільно з оперативними працівниками СБУ затримали заступника командира взводу одного з районних відділів Управління поліції охорони у Київській області за підозрою в організації викрадення людини.
"Як встановлено у ході досудового розслідування, 24-річна жінка-правоохоронець з метою допомогти своєму співмешканцю, який перебуває в СІЗО за підозрою у вчиненні умисного вбивства, попросила свого знайомого за грошову винагороду викрасти іншого чоловіка, та шляхом застосування насильства змусити його надати визнавальні покази у цьому вбивстві, тим самим знявши обвинувачення у цьому злочині з її співмешканця. За цю роботу жінка спершу запропонувала виконавцю винагороду у 6 тис. доларів США, а потім зменшила цю суму до 50 тис. гривень", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляє речниця прокуратури Києва Надія Максимець, документуючи злочин, слідчі інсценували викрадення чоловіка. У цьому їм допомогли професійні візажисти з кіностудії Довженка. Згодом замовниці передали відеодокази начебто скоєного злочину.
Жінку затримали одразу після передачі нею "виконавцю" першої частини обумовленої винагороди.
Нагадаємо, прокуратура і СБУ затримали групу осіб, яка намагалась викрасти колишнього громадянина РФ і переправити його до Росії.
У німецькому місті Карлсруе із музейної зали невідомі викрали золоту діадему, прикрашену 367 діамантами вартістю €1,2 мільйона.
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