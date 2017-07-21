У Києві авто збило військового прокурора, введено план "Перехоплення"

Автомобіль збив чоловіка та зник з місця пригоди

У Києві автомобіль збив військового прокурора, поліція шукає водія

У Дарницькому районі Києва, по вулиці Ахматової, 44, автомобіль збив чоловіка та зник з місця пригоди

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

У Києві введено план "Перехоплення" щодо розшуку автомобіля "Тойота Ленд Крузер 200", чорного кольору, який збив людину на вулиці Ахматової.

Потерпілим у цій дорожньо-транспортній пригоді виявився військовий прокурор. Йому надали медичну допомогу на місці. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що поблизу Чернівців мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з туристичним автобусом, що слідував транзитом через Україну з Німеччини до Молдови.

Більшість туристів є громадянами Молдови, всі вони поверталися з туристичної поїздки до Німеччини. У лікарню забрали близько 20 пасажирів, за попередніми даними – з них п'ятеро в тяжкому стані.