У Києві автомобіль провалився під асфальт Унаслідок інциденту потерпілих немає

У Києві на повороті з вулиці Уманської до будинку на Чоколівському бульварі, 42а, під авто провалився асфальт.

Фото: facebook.com/elena.volyanska

"Сьогодні вранці. "Чудовий" початок опалювального сезону триває... Вимило асфальт - й авто провалилося", - повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook. При цьому наголошується, що унаслідок інциденту потерпілих немає. Нагадаємо, що в Києві автомобіль потрапив у яму, що утворилася через порив труби. На перетині Мілютенка та Шолом-Алейхема утворився провал розміром близько 2 на 2 метри.

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