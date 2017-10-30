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У Києві автомобіль провалився під асфальт

Унаслідок інциденту потерпілих немає
У Києві на повороті з вулиці Уманської до будинку на Чоколівському бульварі, 42а, під авто провалився асфальт.
У Києві автомобіль провалився під асфальт Фото: facebook.com/elena.volyanska

"Сьогодні вранці. "Чудовий" початок опалювального сезону триває... Вимило асфальт - й авто провалилося", - повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

При цьому наголошується, що унаслідок інциденту потерпілих немає.

Нагадаємо, що в Києві автомобіль потрапив у яму, що утворилася через порив труби. На перетині Мілютенка та Шолом-Алейхема утворився провал розміром близько 2 на 2 метри.

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30 10 2017 20:57
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