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У Києві автомобіль в'їхав у натовп людей, є потерпілі
За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням
Фото: ДТП.kiev.ua
ДТП сталося на перетині вулиць Гречко і Північно-Сирецькій. З місця аварії бригади швидкої допомоги госпіталізували потерпілих. Їх точна кількість встановлюється, - повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
На місці працює патрульна поліція.
Нагадаємо, у неділю п'ятеро людей загинули в результаті жахливої дорожньо-транспортної пригоди в Київській області.
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