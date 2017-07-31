У Києві автомобіль в'їхав у натовп людей, є потерпілі За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням

У Києві автомобіль в'їхав у натовп людей, є постраждалі.

Фото: ДТП.kiev.ua

ДТП сталося на перетині вулиць Гречко і Північно-Сирецькій. З місця аварії бригади швидкої допомоги госпіталізували потерпілих. Їх точна кількість встановлюється, - повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook. На місці працює патрульна поліція. Нагадаємо, у неділю п'ятеро людей загинули в результаті жахливої дорожньо-транспортної пригоди в Київській області.

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