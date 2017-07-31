Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві автомобіль в'їхав у натовп людей, є потерпілі

За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням
У Києві автомобіль в'їхав у натовп людей, є постраждалі.
У Києві автомобіль в Фото: ДТП.kiev.ua

ДТП сталося на перетині вулиць Гречко і Північно-Сирецькій. З місця аварії бригади швидкої допомоги госпіталізували потерпілих. Їх точна кількість встановлюється, -  повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

На місці працює патрульна поліція.

Нагадаємо, у неділю п'ятеро людей загинули в результаті жахливої дорожньо-транспортної пригоди в Київській області.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2017 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.