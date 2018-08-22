У Києві банкіри привласнили майже 600 мільйонів
Зазначається, що діяльність працівників банку призвела до розтрати коштів на загальну суму 597 млн.
"Зловмисники спочатку незаконно закладали кошти з відкритого для них кореспондентського рахунку іншої банківської установи потім підозрювані списували їх під кредитні договори офшорних компаній, які належали їм же, - повідомляє прес-служба поліції.
20 серпня голові спостережної ради банку і чотирьом працівникам установи повідомили про підозру.
Їм інкримінують вчинення правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
Також 21 серпня суд обрав стосовно голови спостережної ради запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 27 млн.
Нагадаємо, що четверо бухгалтерів поліції Київщини протягом 9 років отримували зарплати за 23 підставних осіб. Вони заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 12 млн грн.
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