У Києві банкіри привласнили майже 600 мільйонів

Діяльність працівників банку призвела до розтрати коштів на загальну суму 597 млн

Столичні правоохоронці повідомили про підозру у розтраті майже 600 мільйонів гривень групі посадовців банку.

Зазначається, що діяльність працівників банку призвела до розтрати коштів на загальну суму 597 млн.

"Зловмисники спочатку незаконно закладали кошти з відкритого для них кореспондентського рахунку іншої банківської установи потім підозрювані списували їх під кредитні договори офшорних компаній, які належали їм же, - повідомляє прес-служба поліції.

20 серпня голові спостережної ради банку і чотирьом працівникам установи повідомили про підозру.

Їм інкримінують вчинення правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Також 21 серпня суд обрав стосовно голови спостережної ради запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 27 млн.