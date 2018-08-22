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У Києві банкіри привласнили майже 600 мільйонів

Діяльність працівників банку призвела до розтрати коштів на загальну суму 597 млн
Столичні правоохоронці повідомили про підозру у розтраті майже 600 мільйонів гривень групі посадовців банку.
У Києві банкіри привласнили майже 600 мільйонів Фото: з вільних джерел

Зазначається, що діяльність працівників банку призвела до розтрати коштів на загальну суму 597 млн.

"Зловмисники спочатку незаконно закладали кошти з відкритого для них кореспондентського рахунку іншої банківської установи потім підозрювані списували їх під кредитні договори офшорних компаній, які належали їм же, - повідомляє прес-служба поліції.

20 серпня голові спостережної ради банку і чотирьом працівникам установи повідомили про підозру.

Їм інкримінують вчинення правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Також 21 серпня суд обрав стосовно голови спостережної ради запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 27 млн.

Нагадаємо, що четверо бухгалтерів поліції Київщини протягом 9 років отримували зарплати за 23 підставних осіб. Вони заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 12 млн грн.

 

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22 08 2018 15:37
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