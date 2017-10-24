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У Києві батьки закрили двох малюків у квартирі на дві доби

Поліцейських викликали сусіди, які почули плач і крики дітей
Патрульна поліція Києва зламала двері в квартирі на вулиці Амвросія Бучми, де батьки залишили самих двох маленьких дітей віком 4 і 2 років.

"Одна з жінок розповіла, що маленькі діти закриті в приміщенні самі вже другу добу. Вони і вчора плакали, але сусіди не звернули увагу, оскільки малята плачуть з різних приводів", – повідомляє патрульна служба. Але коли наступного дня сусіди почули, як хлопчик кличе маму, вони зрозуміли, що діти в квартирі перебувають без дорослих.

"Поліцейські почали через двері спілкуватися з малюками. Вони плакали, знову кликали маму, скаржилися, що другий день нічого не їли і просили забрати їх. Інспектори зламали замок і відкрили двері квартири, щоб врятувати малюків. Обидві дитини - хлопчик Микита (чотири роки) і дівчинка Вікторія (два роки) - були налякані, виглядали неохайно. До них викликали швидку допомогу і передали медикам. Зараз їхньому здоров'ю нічого не загрожує", - повідомили патрульні.

Батьків встановили, з ними працюють відповідні служби.

Нагадаємо, що у Маріуполі мати залишила зачиненими у квартирі двох малолітніх дітей на дві доби. Їх годували сусіди через вікно першого поверху.

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24 10 2017 15:29
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