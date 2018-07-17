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У Києві біля Ботанічного саду сталася стрілянина: четверо постраждалих

Причиною інциденту став несправний термінал в продовольчому магазині
Пізно ввечері в понеділок, 16 липня, в Києві на вулиці Тимірязєвській, 1 стався конфлікт зі стріляниною. Унаслідок інциденту постраждали 4 людини.
У Києві біля Ботанічного саду сталася стрілянина: четверо постраждалих Фото: kiev.informator.ua

Близько 23:50 компанія людей під'їхала на джипі, щоб зробити покупки в магазині, який розташований поряд зі входом в Ботанічний сад. Відвідувачів обурило те, що не працював термінал. Через це почався скандал з продавчинею, передає "Інформатор".

"Постійні покупці заступилися за касира. Між компаніями почалася словесна перепалка, яка переросла в бійку.  Пролунало кілька пострілів, після чого потенційні покупці втекли на автомобілі у невідомому напрямку", - зазначено в повідомленні.

За даними поліцейських, внаслідок конфлікту постражадли чотири людини. Побитих молодих людей госпіталізували в лікарню. Їх життю нічого не загрожує, а вогнепальних поранень ніхто не отримав.

Пізніше автомобіль знайшли неподалік, проте в ньому вже нікого не було. На місці працювали медики, патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Подробиці події з'ясовуються.

Нагадаємо, що в Одесі вночі на розі вулиць Дерибасівська і Преображенська чоловік стріляв по підлітках, які каталися на скейтах.

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17 07 2018 09:36
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