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У Києві біля будівлі парламенту проходить віче

З площі прибрали прапори політичних сил, залишивши жовто-блактині, а також червоно-чорні стяги, та ЄС
На площі Конституції біля Верховної Ради близько тисячі людей зібралися на віче.
У Києві біля будівлі парламенту проходить віче Фото: "Громадське"

Серед присутніх - прихильники Міхеіла Саакашвілі. Про це повідомляє "Громадське".

На площі також присутні депутати Юрій Дерев'янко, Єгор Соболєв, Семен Семенченко, та представники "Руху нових сил", зокрема Давід Сакварелідзе, та Міхеіл Саакашвілі.

Повідомляється також, що з площі прибрали прапори політичних сил, залишивши жовто-блактині, а також червоно-чорні стяги, та ЄС.

Окрім іншого присутні учасники акції, які мешкають у наметовому містечку. 

Нагадаємо, учасники акції протесту біля Верховної Ради, які назвалися ветеранами боротьби за незалежність, оголосили президенту України Петру Порошенку ультиматум.

Біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

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22 10 2017 13:06
ТЕГИ: Київ, ВРУ, віче
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