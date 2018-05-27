У Києві сталася сутичка біля кіоску, де побили пенсіонера, - ОНОВЛЕНО

У Києві 27 травня кількадесят агресивно налаштованих молодиків на ринку біля станції метро "Лісова" пошкодили торговельну точку продавця, який побив військового пенсіонера і вчора був затриманий, та влаштували сутичку із поліцейськими, зокрема кидали каміння.

Учасники С14 почали громити кіоски, ламати ролети. Поліція застосувала газ, після чого чоловіки почали кидати камінням у бік правоохоронців.

"Наразі невідомо, чи ті кіоски, які потрапили під розгром, насправді належать учасникам побиття пенсіонера", - зазначає "Громадське".

У суботу поліція Києва повідомила, що правоохоронці затримали чоловіка, який побив військового пенсіонера на ринку поблизу станції метро "Лісова".

"Подія сталася вчора (25 травня- ред.) на ринку. Під час конфлікту чоловік із кулаками накинувся на потерпілого, який заступився за жінку, і потім втік з місця події", - йдеться в повідомленні.

Оновлення: Спочатку повідомлялося, що погроми влаштували представники праворадикальної організації С14, проте пізніше організація опублікувала спростування цієї інформації.

Також повідомляється, що раніше на ринку демонтували вивіску кіоска, біля якого стався конфлікт 25 травня, коли продавець вдарив військового пенсіонера. Також на ринку зачинені всі заклади грузинської та турецької кухні.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Повідомлялося, що затриманий – громадянин іншої держави, 1994 року народження.