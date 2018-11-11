У Києві біля Міноборони Mazda на швидкості влетіла в підземний перехід
Водій Mazda їхав з Повітрофлотського мосту в сторону Солом'янської площі. У цей момент машина втратила керування, автомобіль виїхав на зустрічну смугу, зніс зупинку громадського транспорту і влетів до підземного переходу, повідомляє Інформатор.
В результаті зіткнення у машини виявився пробитий бензобак і бензин розлився по всьому пішохідному переходу. Рятувальники ГСЧС займалися ліквідацією розлиття.
Фото: Інформатор
За словами поліції, водій Mazda не був п'яний і, можливо, просто заснув за кермом.
В результаті ДТП ніхто не постраждав. На місці працював екіпаж патрульної поліції, швидка і рятувальники. Деталі події встановить слідство.
Фото: Інформатор
Нагадаємо, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко у п'ятницю, 9 листопада, потрапив у ДТП під Києвом. Помічниця нардепа, з якою він разом їхав, у лікарні.
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