У Києві біля Міноборони Mazda на швидкості влетіла в підземний перехід

Автомобіль на швидкості влетів в підземний перехід

Вранці 11 листопада в Києві на перетині Повітрофлотського проспекту та вулиці Огієнка сталася аварія за участю автомобіля Mazda CX-7.

Водій Mazda їхав з Повітрофлотського мосту в сторону Солом'янської площі. У цей момент машина втратила керування, автомобіль виїхав на зустрічну смугу, зніс зупинку громадського транспорту і влетів до підземного переходу, повідомляє Інформатор.

В результаті зіткнення у машини виявився пробитий бензобак і бензин розлився по всьому пішохідному переходу. Рятувальники ГСЧС займалися ліквідацією розлиття.



Фото: Інформатор

За словами поліції, водій Mazda не був п'яний і, можливо, просто заснув за кермом.

В результаті ДТП ніхто не постраждав. На місці працював екіпаж патрульної поліції, швидка і рятувальники. Деталі події встановить слідство.



Фото: Інформатор