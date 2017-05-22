CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві біля центрального офісу партії "Національний корпус" ("Азов") за адресою вул. Зої Гайдай, 9/8 стався вибух.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві біля офісу "Нацкорпусу" стався вибух
У результаті інциденту ніхто не постраждав
Фото: kiev.segodnya.ua
Вибух стався близько четвертої години ранку. Втім, на лінію "102" жодних повідомлень від місцевих жителів або очевидців події не надходило, повідомляє прес-служба поліції Києва.
Пізніше в поліцію надійшло повідомлення про те, що біля багатоповерхівки на вулиці Зої Гайдай пошкоджено металевий паркан і обгоріла стіна на першому поверсі будинку.
Слідчо-оперативна група і фахівці вибухо-технічної служби виявили на місці події сліди вибуху невідомого предмета.
Фото: kiev.segodnya.ua
На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 1-го грудня 2016 року обстріляли автомобіль лідера Цивільного Корпусу "Азов" Олега Ширяєва.
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