У Києві біля офісу "Нацкорпусу" стався вибух

У результаті інциденту ніхто не постраждав

У Києві біля центрального офісу партії "Національний корпус" ("Азов") за адресою вул. Зої Гайдай, 9/8 стався вибух.

Вибух стався близько четвертої години ранку. Втім, на лінію "102" жодних повідомлень від місцевих жителів або очевидців події не надходило, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Пізніше в поліцію надійшло повідомлення про те, що біля багатоповерхівки на вулиці Зої Гайдай пошкоджено металевий паркан і обгоріла стіна на першому поверсі будинку.

Слідчо-оперативна група і фахівці вибухо-технічної служби виявили на місці події сліди вибуху невідомого предмета.



Фото: kiev.segodnya.ua

На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 1-го грудня 2016 року обстріляли автомобіль лідера Цивільного Корпусу "Азов" Олега Ширяєва.