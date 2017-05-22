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У Києві біля офісу "Нацкорпусу" стався вибух

У результаті інциденту ніхто не постраждав
У Києві біля центрального офісу партії "Національний корпус" ("Азов") за адресою вул. Зої Гайдай, 9/8 стався вибух.
У Києві біля офісу "Нацкорпусу" стався вибух Фото: kiev.segodnya.ua

Вибух стався близько четвертої години ранку. Втім, на лінію "102" жодних повідомлень від місцевих жителів або очевидців події не надходило, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Пізніше в поліцію надійшло повідомлення про те, що біля багатоповерхівки на вулиці Зої Гайдай пошкоджено металевий паркан і обгоріла стіна на першому поверсі будинку.

Слідчо-оперативна група і фахівці вибухо-технічної служби виявили на місці події сліди вибуху невідомого предмета.


Фото: kiev.segodnya.ua

На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 1-го грудня 2016 року обстріляли автомобіль лідера Цивільного Корпусу "Азов" Олега Ширяєва.

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22 05 2017 15:57
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