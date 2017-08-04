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У Києві біля парламенту мітингували проти заборони абортів

Учасниці зібралися під Верховною Радою і вимагали залишити жінкам право переривати вагітність за власним бажанням
У Києві під будівлею Верховної Ради пройшла акція проти заборони абортів.
У Києві біля парламенту мітингували проти заборони абортів Індія, акції протесту проти абортів в Нью-Делі 26 листопада 2014. Комісія у справах жінок стверджує, що в Індії робиться щоденно 20 000 абортів. Фото: АFР

"Акцію проти заборони абортів провели у столиці. Учасниці зібралися під Верховною Радою і вимагали залишити жінкам право переривати вагітність за власним бажанням. Приводом для протесту став законопроект, що напередодні зареєстрували у Верховній Раді. Згідно із документом жінку частково можуть позбавити права переривати вагітність, за винятком окремих випадків: якщо вона становить загрозу для життя, якщо плід із важкою патологією або результат насильства", - зазначили в ефірі "112 Україна".

Під Парламент у вихідний день активісти вийшли із плакатами, закликали не розглядати законопроект.

"Цей законопроект розглядає жінку як об’єкт, як інкубатор для плоду. Він позбавляє її права вибору розпоряджатися своїм тілом. Ще цей законопроект призведе до великої кількості підпільних абортів", - прокоментувала Ксенія Ніколаєнко, координатор акції.

Нагадаємо, 30 березня народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Дмитро Голубов вніс до Верховної Ради законопроект, який забороняє аборт за бажанням жінки.

Раніше митрополит УПЦ МП Олександр Драбинко підписав звернення, яке закликає повністю заборонити аборти на території України.

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08 04 2017 17:54
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