У Києві біля посольства Росії провели акцію, спрямовану на пошук зниклих людей в анексованому Криму

За словами правозахисників, з початку російської анексії Криму на півострові викрали 46 людей, 18 із них досі не знайшли

Біля будівлі посольства Росії в Києві 26 квітня активісти провели акцію "Зателефонуйте в ФСБ".

За словами організаторів, громадської ініціативи КримSOS, це вже 22-а щомісячна акція в рамках кампанії Find and Free ("Знайти і звільнити"), спрямована на пошук зниклих і звільнення затриманих людей в анексованому Криму, повідомляє "Радіо Свобода".

"На акції правозахисники діляться останньою інформацією, пов'язаною з насильницькими зникненнями в Криму громадян України з початку анексії півострова, зокрема, розкажуть про справу українця Олександра Стешенка, який був викрадений співробітниками ФСБ Росії 11 квітня, і близько двох тижнів про нього було ніякої інформації", – йдеться в повідомленні.

Правозахисники відзначають, що з початку російської анексії Криму на півострові викрали 46 людей, 18 із них досі не знайшли.

Нагадаємо, що Росія не відповіла на пропозицію України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) про обмін 23 засуджених росіян на своїх політв'язнів.