У Києві близько 200 людей вийшли на мітинг під САП: Ківу та Шабуніна облили зеленкою
Проти керівника САП виступають учасники антикорупційних організацій, зокрема, Центру протидії корупції та "Автомайдану". Голову ЦПК Віталія Шабуніна закидали тортами та облили зеленкою. Йому викликали швидку допомогу, повідомляє "Громадське".
Фото: hromadske
З іншого боку від противників Холодницького на мітинг вийшли близько сотні пенсіонерів, з якими виступають колишній начальник Департаменту з боротьби з накрозлочинністю Нацполіції Ілля Ківа та помічник народного депутата Всеволод Філімоненко, в якого раніше був конфлікт з головою ЦПК Шабуніним. Іллю Ківу також облили зеленкою.
На місці присутні близько 50 співробітників поліції спецпризначення. Вони оточили будівлю Антикорупційної прокуратури.
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