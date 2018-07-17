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У Києві близько 200 людей вийшли на мітинг під САП: Ківу та Шабуніна облили зеленкою

Частина з них протестує проти діяльності керівника відомства Назара Холодницького, близько сотні людей - висловлюються проти керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника
У Києві під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на мітинг вийшли близько 200 людей.
У Києві близько 200 людей вийшли на мітинг під САП: Ківу та Шабуніна облили зеленкою Фото: hromadske

Проти керівника САП виступають учасники антикорупційних організацій, зокрема, Центру протидії корупції та "Автомайдану". Голову ЦПК Віталія Шабуніна закидали тортами та облили зеленкою. Йому викликали швидку допомогу, повідомляє "Громадське".


Фото: hromadske

З іншого боку від противників Холодницького на мітинг вийшли близько сотні пенсіонерів, з якими виступають колишній начальник Департаменту з боротьби з накрозлочинністю Нацполіції Ілля Ківа та помічник народного депутата Всеволод Філімоненко, в якого раніше був конфлікт з головою ЦПК Шабуніним. Іллю Ківу також облили зеленкою.

На місці присутні близько 50 співробітників поліції спецпризначення. Вони оточили будівлю Антикорупційної прокуратури.

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17 07 2018 10:49
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