У Києві боєць АТО наніс дівчині 40 ножових поранень і перерізав собі вени
"Чоловік 1990 року народження наніс своїй співмешканці, 1989 року народження, понад 40 ножових поранень. Через добу сусіди почули трупний запах, але переплутали його з запахом газу і тому викликали службу газу", – повідомляє спільнота "Київ оперативний" у Facebook.
Щоб відкрити квартиру, викликали власника помешкання, який здавав його в оренду. Нижній замок відкрили ключем, а верхній довелося вибивати – зсередини стояв ключ.
Дівчина від отриманих тілесних травм померла, а чоловіка у дуже важкому стані доставили у реанімацію 5-тої лікарні. Зі слів сусідів, пара була дуже конфліктною, але алкогольними напоями не зловживала. Ймовірно, інцидент стався через ревнощі – у квартирі знайшли розбитий на дрібні шматочки телефон жінки.
"У квартирі виявили посвідчення учасника бойових дій, біля входу стояла зібрана сумка, в ній були військові речі чоловіка. Він збирався в зону АТО", – зазначили у спільноті.
Нагадаємо, що в Києві водій маршрутки 410 напрямку м.Нивки - м.Петрівка поранив ножем добровольця АТО.
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