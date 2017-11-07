У Києві боєць АТО наніс дівчині 40 ножових поранень і перерізав собі вени

Чоловіка у дуже важкому стані доставили у реанімацію

У квартирі в Святошинському районі Києва 27-річний чоловік наніс більше 40-ка ножових поранень дівчині, після чого перерізав собі вени і розпоров живіт.

"Чоловік 1990 року народження наніс своїй співмешканці, 1989 року народження, понад 40 ножових поранень. Через добу сусіди почули трупний запах, але переплутали його з запахом газу і тому викликали службу газу", – повідомляє спільнота "Київ оперативний" у Facebook.

Щоб відкрити квартиру, викликали власника помешкання, який здавав його в оренду. Нижній замок відкрили ключем, а верхній довелося вибивати – зсередини стояв ключ.

Дівчина від отриманих тілесних травм померла, а чоловіка у дуже важкому стані доставили у реанімацію 5-тої лікарні. Зі слів сусідів, пара була дуже конфліктною, але алкогольними напоями не зловживала. Ймовірно, інцидент стався через ревнощі – у квартирі знайшли розбитий на дрібні шматочки телефон жінки.

"У квартирі виявили посвідчення учасника бойових дій, біля входу стояла зібрана сумка, в ній були військові речі чоловіка. Він збирався в зону АТО", – зазначили у спільноті.

Нагадаємо, що в Києві водій маршрутки 410 напрямку м.Нивки - м.Петрівка поранив ножем добровольця АТО.