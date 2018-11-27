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У Києві будівлю ТРЦ Ocean Plaza обклали шинами, розмалювали, обклеїли стіни і головний вхід, - ОНОВЛЕННЯ

Під стінами ТРЦ перебувають близько 50 осіб
У Києві вранці у вівторок під будівлею ТРЦ Ocean Plaza зібралися представники націоналістичних організацій, вони палять фаєри, а також принесли під торговий центр шини і розмалювали фарбою вікна.
У Києві будівлю ТРЦ Ocean Plaza обклали шинами, розмалювали, обклеїли стіни і головний вхід, - ОНОВЛЕННЯ Фото: facebook.com/vgosokil

Під стінами ТРЦ перебувають близько 50 осіб. Більшість з них — представники організації "Сокіл". Учасники акції принесли автомобільні покришки і склали їх перед центральним входом в ТРЦ. За словами протестувальників, вони зібралися під торговим центром, тому що він належить представникам РФ, повідомляє "Інформатор".

Також учасники мітингу прийшли до ТРЦ з фарбою. Вранці вони розмалювали головний вхід і скляні стіни написами "Геть московський бізнес", "Власність Росії", "Не купуй в Оушен Плаза".

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Зазначається, що активісти заблокували роботу ТРЦ "Ocean Plaza". "Всі входи та виходи заблоковано, персонал та відвідувачів не пропускають", - зазначили у соцмережі.

Нагадаємо, у київському торговому центрі Ocean Plaza сталося задимлення, людей евакуювали. Жодна особа не постраждала.

 
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27 11 2018 12:04
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