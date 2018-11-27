У Києві будівлю ТРЦ Ocean Plaza обклали шинами, розмалювали, обклеїли стіни і головний вхід, - ОНОВЛЕННЯ
Під стінами ТРЦ перебувають близько 50 осіб. Більшість з них — представники організації "Сокіл". Учасники акції принесли автомобільні покришки і склали їх перед центральним входом в ТРЦ. За словами протестувальників, вони зібралися під торговим центром, тому що він належить представникам РФ, повідомляє "Інформатор".
Також учасники мітингу прийшли до ТРЦ з фарбою. Вранці вони розмалювали головний вхід і скляні стіни написами "Геть московський бізнес", "Власність Росії", "Не купуй в Оушен Плаза".
Оновлено:
Зазначається, що активісти заблокували роботу ТРЦ "Ocean Plaza". "Всі входи та виходи заблоковано, персонал та відвідувачів не пропускають", - зазначили у соцмережі.
Нагадаємо, у київському торговому центрі Ocean Plaza сталося задимлення, людей евакуювали. Жодна особа не постраждала.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"