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У Києві чекають візиту Макрона

Глава АП подякував послу Франції за активну участь її країни в "нормандському форматі"
Глава Адміністрації президента України Ігор Райнін і посол Франції в Україні Ізабель Дюмон обговорили на зустрічі в середу перспективи співпраці між двома країнами, а також запрошення президенту Французької Республіки Емманюелю Макрону відвідати Київ у зручний для нього час.
У Києві чекають візиту Макрона Фото: reuters.com

"Під час зустрічі було підтверджено запрошення від президента України Петра Порошенка президенту Французької Республіки Емманюелю Макрону відвідати Україну в зручний для нього час", - ідеться в повідомленні на сайті глави Української держави, пише "Інтерфакс-Україна".

Сторони також обговорили перспективи міжнародної співпраці між Україною та Францією, зокрема у сфері реформування системи державної служби та освіти для державних службовців в Україні. Особлива увага приділялася проекту "Управлінська освіта для префектів" з урахуванням значного досвіду Французької школи державного управління, яку в цій країні реалізує Національна школа управління Франції (Ecole Nationale d'Administration, ENA).

І.Райнін і І.Дюмон домовилися узгодити найближчим часом "дорожню карту" створення аналогічної освітньої інституції.

Глава АП подякував послу Франції за активну участь її країни в "нормандському форматі" і незмінну підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.

Раніше в рамках перебування з робочим візитом у США Петро Порошенко провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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