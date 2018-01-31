У Києві чекають візиту Макрона
"Під час зустрічі було підтверджено запрошення від президента України Петра Порошенка президенту Французької Республіки Емманюелю Макрону відвідати Україну в зручний для нього час", - ідеться в повідомленні на сайті глави Української держави, пише "Інтерфакс-Україна".
Сторони також обговорили перспективи міжнародної співпраці між Україною та Францією, зокрема у сфері реформування системи державної служби та освіти для державних службовців в Україні. Особлива увага приділялася проекту "Управлінська освіта для префектів" з урахуванням значного досвіду Французької школи державного управління, яку в цій країні реалізує Національна школа управління Франції (Ecole Nationale d'Administration, ENA).
І.Райнін і І.Дюмон домовилися узгодити найближчим часом "дорожню карту" створення аналогічної освітньої інституції.
Глава АП подякував послу Франції за активну участь її країни в "нормандському форматі" і незмінну підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України.
Раніше в рамках перебування з робочим візитом у США Петро Порошенко провів зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном.
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