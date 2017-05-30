У Києві через борги зупинилася ТЕЦ: без гарячої води Троєщина, Оболонь та інші житлові масиви
"Усього в зоні теплопостачання ТЕЦ-6 перебуває 3 138 об'єктів, із них: 2 142 житлових будинків, 39 медичних установ, 164 дитсадків і 670 відомств", - повідомили в прес-службі "Київенерго".
Уточнюють, що причиною відключення стали борги держави та споживачів. Станом на 1 травня борг за теплоенергію склав майже 4,9 млрд грн.
"При цьому частка боргу держави становить близько 2 млрд грн, із них 1,2 млрд грн – некомпенсовані пільги і субсидії в теплопостачанні, а 0,8 млрд грн – некомпенсована різниця в тарифах за минулі роки. Водно час борг ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ для виробництва теплоенергії досяг на 1 травня 3,2 млрд грн. А борг за транспортування газу до ТЕЦ-6 перевищує 370 млн грн, 108 млн грн з яких – непрофінансовані державою пільги та субсидії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг збільшила тариф на холодне водопостачання і водовідведення для жителів Києва на 14,7% - до 15,79 грн / куб. м.
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