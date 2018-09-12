У Києві через ожеледицю обробили вулиці: пішоходів закликали пересуватися обережно
У ніч на неділю, 9 грудня, у столиці пройшов дощ з мокрим снігом. На тротуарах, сходах та на зупинках утворилася ожеледиця, яку посипали спеціальними матеріалами, повідомляє "Громадське".
У "Київавтодорі" рекомендували пішоходам переходити дороги лише у відповідних для цього місцях.
У Києві та на сході України температура вдень не перевищить 2 градусів тепла, на заході та півдні може бути до +6. На заході та сході подекуди може бути дощ зі снігом, повідомили в "Укргідрометцентрі".
Раніше влада Києва повідомила, що через ожеледицю у столиці з 14 листопада постраждали 853 дорослих і 98 дітей.
Також у зв’язку зі зниженням температури розгорнули пункти обігріву, які розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах Департаменту соцполітики.
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