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У Києві через ожеледицю обробили вулиці: пішоходів закликали пересуватися обережно

У ніч на неділю у столиці пройшов дощ з мокрим снігом
У Києві через погодні умови комунальні служби обробили дороги протиожеледними матеріалами для безпеки пішоходів.
У Києві через ожеледицю обробили вулиці: пішоходів закликали пересуватися обережно Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

У ніч на неділю, 9 грудня, у столиці пройшов дощ з мокрим снігом. На тротуарах, сходах та на зупинках утворилася ожеледиця, яку посипали спеціальними матеріалами, повідомляє "Громадське".

У "Київавтодорі" рекомендували пішоходам переходити дороги лише у відповідних для цього місцях.

У Києві та на сході України температура вдень не перевищить 2 градусів тепла, на заході та півдні може бути до +6. На заході та сході подекуди може бути дощ зі снігом, повідомили в "Укргідрометцентрі".

Раніше влада Києва повідомила, що через ожеледицю у столиці з 14 листопада постраждали 853 дорослих і 98 дітей.

Також у зв’язку зі зниженням температури розгорнули пункти обігріву, які розташовуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях і територіальних підрозділах Департаменту соцполітики.

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09 12 2018 16:04
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