У Києві через похолодання відкрили 20 пунктів обігріву
Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"У зв'язку зі зниженням температури в столиці працює 20 пунктів обігріву, організовані департаментом соціальної політики, які готові прийняти всіх, хто потребує допомоги", - йдеться в повідомленні.
Пункти обігріву розміщені в центрах соціальної допомоги. У них відвідувачі можуть зігрітися, випити гарячого чаю і в разі необхідності отримати першу медичну допомогу.
Також повідомляється, що в разі зниження температури кількість таких пунктів буде збільшено до 50 за рахунок ще 30 пунктів департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища.
Нагадаємо, синоптики прогнозують похолодання до -25 градусів у кінці місяця.
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