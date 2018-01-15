У Києві через похолодання відкрили 20 пунктів обігріву

У разі зниження температури кількість таких пунктів буде збільшено до 50

Станом на 15 січня Київська міська державна адміністрація розгорнула 20 пунктів обігріву в зв'язку з похолоданням.

Про це повідомляється на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"У зв'язку зі зниженням температури в столиці працює 20 пунктів обігріву, організовані департаментом соціальної політики, які готові прийняти всіх, хто потребує допомоги", - йдеться в повідомленні.

Пункти обігріву розміщені в центрах соціальної допомоги. У них відвідувачі можуть зігрітися, випити гарячого чаю і в разі необхідності отримати першу медичну допомогу.

Також повідомляється, що в разі зниження температури кількість таких пунктів буде збільшено до 50 за рахунок ще 30 пунктів департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища.

Нагадаємо, синоптики прогнозують похолодання до -25 градусів у кінці місяця.