У Києві через повідомлення про мінування закрили п'ять станцій метро

У Києві повідомили про замінування столичної підземки.

"Надійшли анонімні дзвінки про мінування станцій - "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра". Станції закрито для пасажирів, проводиться перевірка", – йдеться в повідомленні Київського метрополітену на сторінці в Twitter.

Увага! Надійшли анонімні двінки про мінування станцій - "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Арсенальна" та "Героїв Дніпра".

Станції зачинено для пасажирів, проводиться перевірка. pic.twitter.com/UKmeTpIqVU — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 26 мая 2018 г.

За інформацією поліції Києва, наразі поліцейські проводять евакуацію пасажирів, персоналу підземки і ретельно оглядають зазначені об'єкти.

На зазначених станціях метро працюють екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районів, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи, рятувальники та медики. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 ("Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський" відбудеться чоловічий фінальний матч Ліги чемпіонів 2017/18. Очікується, що під час фіналу Ліги чемпіонів у столицю прибуде близько 50 тис. гостей.

У поліції зазначили, що для охорони громадського порядку в столиці залучать понад 12 тис. осіб: 6 тис. поліцейських, 4 тис. нацгвардійців, 2 тис. рятувальників, тисячу прикордонників.