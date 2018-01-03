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У Києві через снігопад утворилися сильні затори

Рух транспорту паралізовано практично по всьому місту
У Києві в четвер, 1 березня, через складні погодні умови утворилися сильні затори.
У Києві через снігопад утворилися сильні затори Фото: rian.com.ua

Найскладніша ситуація спостерігається в центральній частині столиці. Тут масштабні затори спостерігаються на Хрещатику, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, бульварі Тараса Шевченка і Володимирському узвозі, інформує "112 Україна".

Також затори на вулиці Вадима Гетьмана від станції метро "Шулявська" до залізничної станції "Караваєві дачі". Рух обмежено по вулицях Жилянській, Саксаганського, Льва Толстого, Олени Теліги, Олександра Довженка, Борщагівській, проспекті Леся Курбаса. Сильний затор на проспекті Перемоги на ділянці від станції метро "Святошин", до метро "Берестейська".

Тягучка спостерігається на Дарницькому, Північному (колишній Московський) мостах, а також на мосту Патона. Ускладнено рух по вулицях Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальської та по проспекту Визволителів.

Нагадаємо, що міська влада української столиці 1 березня звернулася до жителів Києва з проханням не користуватися особистим авто та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

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01 03 2018 09:58
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