Члени "С14" прийшли в київський гуртожиток через оголошень російською мовою

"З розумінням ставимось до російськомовних, але зневажатику українську не дамо"

Представники руху "С14" заявили, що змусили коменданта студентського гуртожитку університету імені Карпенка-Карого зняти оголошення, яке було написано російською мовою.

"Даний інцидент - неповага до української та грубе порушення постанови КМДА про те, що оголошення у навчальних закладах мають бути державною мовою. У тому числі в гуртожитках", - повідомляє організація у Facebook.

За словами націоналістів, дівчину, яка звернулася до працівників з питанням, чому оголошення написані російською, облаяли. У "С14" стверджують, що прийшли в гуртожиток, "поспілкувалися з совковим на всю голову комендантом за її підлеглу. Пояснили, що є порушення".

"У відповідь вислухали дурниці про утиски російськомовних та "детей СССР", - йдеться у повідомленні. "З розумінням ставимось до російськомовних, але зневажатику українську не дамо", - додали націоналісти.

Нагадаємо, що у Freedom House вважають, що праворадикальні екстремістські групи негативно впливають на розвиток демократії в Україні.