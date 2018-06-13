Члени "С14" прийшли в київський гуртожиток через оголошень російською мовою
"Даний інцидент - неповага до української та грубе порушення постанови КМДА про те, що оголошення у навчальних закладах мають бути державною мовою. У тому числі в гуртожитках", - повідомляє організація у Facebook.
За словами націоналістів, дівчину, яка звернулася до працівників з питанням, чому оголошення написані російською, облаяли. У "С14" стверджують, що прийшли в гуртожиток, "поспілкувалися з совковим на всю голову комендантом за її підлеглу. Пояснили, що є порушення".
"У відповідь вислухали дурниці про утиски російськомовних та "детей СССР", - йдеться у повідомленні. "З розумінням ставимось до російськомовних, але зневажатику українську не дамо", - додали націоналісти.
Нагадаємо, що у Freedom House вважають, що праворадикальні екстремістські групи негативно впливають на розвиток демократії в Україні.
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