У Києві чоловік кидався з ножем на перехожих і патрульних – поліції довелося стріляти
Як розповіли в поліції, сьогодні, 8 липня, опівдні на проспекті Героїв Сталінграду піший патруль помітив підозрілого громадянина. Чоловік поводився знервовано й різко змінив напрямок руху, коли побачив поліцейських. Його зупинили.
Під час перевірки поліцейські з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку. Тоді громадянин почав тікати. Інспектори наздогнали чоловіка. Він поводився агресивно, дістав з кишені ножа, приставив його собі до горла й погрожував порізати себе.
Потім чоловік знову намагався втекти. Дорогою він намагався схопити жінку, однак йому це не вдалося – вона зачинилася в магазині поряд.
Зрештою патрульні загнали чоловіка в глухий кут. Коли він зрозумів, що тікати нема куди, почав кидатися на патрульних з ножем.
"Відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" (Застосування вогнепальної зброї) один з інспекторів здійснив попереджувальний постріл вгору із табельної зброї, однак чоловік не реагував й надалі продовжував погрожувати поліцейським. Після неодноразових попереджень припинити правопорушення, поліцейський здійснив кілька пострілів у правопорушника, поранивши його в ногу. Патрульні затримали порушника та надали йому домедичну допомогу. На місце викликали швидку, яка під супроводом патрульних шпиталізувала чоловіка до лікарні. Наразі поліцейські проводять необхідні заходи для документування події", – повідомили правоохоронці.
Нагадаємо, правоохоронці встановили і затримали підозрюваного у вбивстві підполковника поліції Дмитра Глушака в Києві.
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