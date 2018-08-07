Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві чоловік кидався з ножем на перехожих і патрульних – поліції довелося стріляти

Як стверджують правоохоронці, затриманий перебуває в розшуку
Київські поліцейські затримали чоловіка, який з ножем кидався на патрульних та перехожих.
У Києві чоловік кидався з ножем на перехожих і патрульних – поліції довелося стріляти Фото: facebook.com/UA.National.Police

Як розповіли в поліції, сьогодні, 8 липня, опівдні на проспекті Героїв Сталінграду піший патруль помітив підозрілого громадянина. Чоловік поводився знервовано й різко змінив напрямок руху, коли побачив поліцейських. Його зупинили.

Під час перевірки поліцейські з'ясували, що чоловік перебуває в розшуку. Тоді громадянин почав тікати. Інспектори наздогнали чоловіка. Він поводився агресивно, дістав з кишені ножа, приставив його собі до горла й погрожував порізати себе.

Потім чоловік знову намагався втекти. Дорогою він намагався схопити жінку, однак йому це не вдалося – вона зачинилася в магазині поряд.

Зрештою патрульні загнали чоловіка в глухий кут. Коли він зрозумів, що тікати нема куди, почав кидатися на патрульних з ножем.

"Відповідно до ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію" (Застосування вогнепальної зброї) один з інспекторів здійснив попереджувальний постріл вгору із табельної зброї, однак чоловік не реагував й надалі продовжував погрожувати поліцейським. Після неодноразових попереджень припинити правопорушення, поліцейський здійснив кілька пострілів у правопорушника, поранивши його в ногу. Патрульні затримали порушника та надали йому домедичну допомогу. На місце викликали швидку, яка під супроводом патрульних шпиталізувала чоловіка до лікарні. Наразі поліцейські проводять необхідні заходи для документування події", – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, правоохоронці встановили і затримали підозрюваного у вбивстві підполковника поліції Дмитра Глушака в Києві.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2018 22:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.