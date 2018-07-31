У Києві чоловік обміняв 2300 жетонів метро по 5 грн на нові - по 8 грн
"Позаглядайте у кишені, шухлядки, сумочки та гаманці, щоб скористатися можливістю. А поки ви то робите, додам, що один запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів. Якщо їздити двічі на день, то це майже на 3,5 років. Ще двоє пасажирів - по 500 і один - 240 жетонів старого зразка", - повідомила речниця київського метрополітену Наталка Макогон у Facebook.
Макогон повідомила, що по одному жетону можна поміняти у касах, а більше - у сервісних центрах на станціях "Дорогожичі", "Дарниця", "Майдан Незалежності" та "Політехнічний інститут".
У серпні обмін проводитиметься тільки у сервісних центрах і уже з доплатою або пропорційно.
Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.
Як раніше повідомлялося, щодо обміну жетонів метро, до кінця поточного місяця вони можуть бути обміняні в співвідношенні один старий жетон на один новий без доплати. У серпні 2018 року обмін буде здійснюватися в співвідношенні два і більше жетонів старого зразка на два і більше жетонів нового зразка з доплатою різниці тарифів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей