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У Києві чоловік обміняв 2300 жетонів метро по 5 грн на нові - по 8 грн

Сьогодні останній день, коли сині жетони можна обміняти на зелені без доплати
У Києві одна людина обміняла 2 тис. 300 жетонів метро по 5 гривень на нові - по 8 гривень.
У Києві чоловік обміняв 2300 жетонів метро по 5 грн на нові - по 8 грн Фото: facebook.com/kyivmetro

"Позаглядайте у кишені, шухлядки, сумочки та гаманці, щоб скористатися можливістю. А поки ви то робите, додам, що один запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів. Якщо їздити двічі на день, то це майже на 3,5 років. Ще двоє пасажирів - по 500 і один - 240 жетонів старого зразка", - повідомила речниця київського метрополітену Наталка Макогон у Facebook.

Макогон повідомила, що по одному жетону можна поміняти у касах, а більше - у сервісних центрах на станціях "Дорогожичі", "Дарниця", "Майдан Незалежності" та "Політехнічний інститут".

У серпні обмін проводитиметься тільки у сервісних центрах і уже з доплатою або пропорційно.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросла до 8 гривень.

Як раніше повідомлялося, щодо обміну жетонів метро, до кінця поточного місяця вони можуть бути обміняні в співвідношенні один старий жетон на один новий без доплати. У серпні 2018 року обмін буде здійснюватися в співвідношенні два і більше жетонів старого зразка на два і більше жетонів нового зразка з доплатою різниці тарифів.

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31 07 2018 20:23
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