У Києві чоловік обстріляв з пневмата двері школи

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який з пневматичної зброї стріляв по дверях школи у Святошинському районі столиці.

"До чергової частини Святошинського управління поліції зателефонувала жінка і повідомила про постріли. На місце направили екіпажі патрульної поліції і слідчо-оперативну групу. Правоохоронці поспілкувалися з заявницею, яка повідомила, що працює в школі. Близько 22:00, перебуваючи на чергуванні, у вікні вона помітила чоловіка зі зброєю в руках. Він кілька разів вистрілив у двері і втік", - повідомляють на сайті поліції.

З місця події вилучили предмет, схожий пістолет, попередньо - пневматичний, і металеві кульки. Речові докази направили на експертизу.

Відпрацьовуючи інформацію, поліцейські затримали підозрюваного неподалік від місця злочину. Ним виявився раніше не судимий 50-річний місцевий житель.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Встановлюються обставини, причини і мотиви вчинення правопорушення.

Також, у середу, 19 грудня, у школі Чорноморська Одеської області дівчина застосувала перцевий газовий балончик, унаслідок інциденту постраждали четверо учнів.