У Києві злочинець пограбував поштове відділення на 3 тис. гривень та втік

У Дніпровському районі Києва озброєний чоловік пограбував поштове відділення, викравши з каси близько 3 тис. гривень і зник.

"Зробивши два постріли, зловмисник забрав з каси гроші, після чого втік в напрямку промислової зони. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - повідомляє сайт Нацполіції.

За словами очевидців, на пошту зайшов молодий чоловік віком близько 18-20 років у чорному одязі, зробив два постріли вгору, наказав всім лягти на підлогу, потім він забрав з каси близько трьох тис. гривень і втік.

На місці виявлено дві гільзи, які направили на експертизу.

На цей момент оперативники спілкуються з колективом пошти та відвідувачами, які у момент скоєння злочину перебували у приміщенні. Зусилля столичної поліції спрямовані на встановлення та затримання розбійника.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Відзначається, що на цій вулиці (Алма-Атинська) розташоване лише одне поштове відділення - №92 "Укрпошти" - в районі селища ДВРЗ.

Нагадаємо, що співробітники поліції викрили в Запоріжжі та Чернівцях групи "клофелінщиків", які підсипали громадянам в їжу або напої снодійне, а потім грабували їх.