У Києві злочинець пограбував поштове відділення на 3 тис. гривень та втік
"Зробивши два постріли, зловмисник забрав з каси гроші, після чого втік в напрямку промислової зони. В результаті інциденту ніхто не постраждав", - повідомляє сайт Нацполіції.
За словами очевидців, на пошту зайшов молодий чоловік віком близько 18-20 років у чорному одязі, зробив два постріли вгору, наказав всім лягти на підлогу, потім він забрав з каси близько трьох тис. гривень і втік.
На місці виявлено дві гільзи, які направили на експертизу.
На цей момент оперативники спілкуються з колективом пошти та відвідувачами, які у момент скоєння злочину перебували у приміщенні. Зусилля столичної поліції спрямовані на встановлення та затримання розбійника.
Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дніпровського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Відзначається, що на цій вулиці (Алма-Атинська) розташоване лише одне поштове відділення - №92 "Укрпошти" - в районі селища ДВРЗ.
Нагадаємо, що співробітники поліції викрили в Запоріжжі та Чернівцях групи "клофелінщиків", які підсипали громадянам в їжу або напої снодійне, а потім грабували їх.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: